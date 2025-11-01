Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Veja a programação nos cemitérios de Campo Grande no Dia de Finados

Os portões dos cemitérios Santo Antônio, Santo Amaro e São Sebastião estarão abertos das 7h às 17h

01 novembro 2025 - 15h51Brenda Assis

A Prefeitura de Campo Grande estima que cerca de 40 mil pessoas visitem os três cemitérios públicos da Capital neste domingo (2), quando é celebrado o Dia de Finados.

Os portões dos cemitérios Santo Antônio, Santo Amaro e São Sebastião estarão abertos das 7h às 17h. Logo pela manhã, às 7h30, a Banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM) fará uma apresentação no Cemitério Santo Antônio, executando músicas solenes em homenagem aos entes queridos dos visitantes.

A banda segue com apresentações às 8h30 no Cemitério Santo Amaro e às 10h15 no São Sebastião. Além disso, serão celebradas missas às 9h e às 15h em todos os cemitérios públicos.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), equipes vêm trabalhando desde o início do semestre na limpeza, roçada, poda de árvores e manutenção das vias internas dos cemitérios.

A recomendação da prefeitura é que os visitantes cheguem cedo e evitem horários de pico, levando água e proteção contra o sol, já que a previsão é de tempo quente na Capital durante o feriado.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ônibus de Campo Grande
Cidade
Passagem de ônibus em Campo Grande sofre reajuste de 6,49%
Há cerca de dez dias foi colocada no local uma placa de 'homem trabalhando
Cidade
Há 10 dias sem reparo, afundamento de asfalto preocupa moradores na região da Lagoa Itatiaia
Segundo a empresa, o objetivo é reforçar a praticidade e segurança do pagamento via Pix
Cidade
Campo-grandense ganha três anos de energia grátis em campanha da Energisa
Câmera flagrou o assassinato -
Justiça
VÍDEO - Matador de aluguel pega 14 anos de prisão por matar homem em Campo Grande
Fumacê
Cidade
Abre a janela vizinha! Fumacê passa pelo bairro Maria Aparecida Pedrossian nesta sexta
Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes
Cidade
Prefeitura adota jornada de 6 horas e corta salário de Adriane em 20%
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Marido tentou matar a mulher a tiros em Campo Grande
Justiça
Juiz manda a júri popular homem que atirou na ex em Campo Grande
Santa Casa da Capital
Saúde
Governo do Estado atua com grupo de trabalho para revisar convênio da Santa Casa
Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar
Educação
Vai fazer o Enem? Em Campo Grande, transporte público é gratuito; veja como usar

Mais Lidas

O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho