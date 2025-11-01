Veja a programação nos cemitérios de Campo Grande no Dia de Finados

A Prefeitura de Campo Grande estima que cerca de 40 mil pessoas visitem os três cemitérios públicos da Capital neste domingo (2), quando é celebrado o Dia de Finados.

Os portões dos cemitérios Santo Antônio, Santo Amaro e São Sebastião estarão abertos das 7h às 17h. Logo pela manhã, às 7h30, a Banda da Guarda Civil Metropolitana (GCM) fará uma apresentação no Cemitério Santo Antônio, executando músicas solenes em homenagem aos entes queridos dos visitantes.

A banda segue com apresentações às 8h30 no Cemitério Santo Amaro e às 10h15 no São Sebastião. Além disso, serão celebradas missas às 9h e às 15h em todos os cemitérios públicos.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), equipes vêm trabalhando desde o início do semestre na limpeza, roçada, poda de árvores e manutenção das vias internas dos cemitérios.

A recomendação da prefeitura é que os visitantes cheguem cedo e evitem horários de pico, levando água e proteção contra o sol, já que a previsão é de tempo quente na Capital durante o feriado.

