Veja as ruas que ficam interditadas nesta segunda e terça-feira na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta os condutores para planejem rotas alternativas e que mantenham a atenção nos locais de interdição para evitar acidentes. As ruas fecham para realização de festas juninas e ação socialÀ.

Desde sexta-feira (14/07) até às 9h de hoje (17) o início da rotatória na Rua Anchieta até a Rua General Gentil Marcondes e o trecho da Rua Bilac Pinto até a Rua Pontes de Miranda, no Bairro Parati estão interditada para realização de festa julina.

Ainda nesta segunda, a rua Mariza Andrade Ribeiro, 235, entre a rua Vera Cruz e Rua Mário Carrato, ficará interditada das 18h às 23h30, para festa julina.

Já na terça-feira, a rua das Velas, entre a rua das Nações e Avenida Rodoviária, ficará interditada das 17h às 23h, para ação social.

