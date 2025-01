Veja as ruas que ficarão interditadas neste fim de semana em Campo Grande

Cidade Mato Grosso do Sul receberá 209 novas moradias pelo Minha Casa, Minha Vida

Cidade Após problema na rede elétrica, Parque das Nações volta a fechar no horário normal

Cidade IPVA pode ser pago por meio do PIX em Mato Grosso do Sul

Cidade Detran-MS inicia novo leilão com motocicleta CG 160 a partir de R$ 3 mil