Veja as ruas que serão interditadas na Capital para o desfile da Independência

A previsão é de que as vias sejam liberadas, após o desfile de 7 de setembro, a partir das 13h. Confira os pontos de interdição:

Feriadão chegando e com ele o desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da Independência de 7 de setembro. Os motoristas de Campo Grande devem ficar atentos, pois algumas ruas e avenidas da região central devem ser fechadas a partir da noite de amanhã (6).