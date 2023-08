Veja o cronograma da Marcha Para Jesus com bandas Morada e Trazendo a Arca

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Evento que reúne milhares de cristões de diversas congregações todo ano, a Marcha Para Jesus acontece neste sábado (26), aniversário de Campo Grande, a partir das 13horas na Praça do Rádio Clube.

Além dos fiéis de Campo Grande, caravanas de várias cidades do interior são mobilizadas. Trios elétricos vão puxar os evangélicos até a prefeitura da capital, pela avenida Afonso Pena. Após, os fiéis voltam pela via e seguem até a avenida Fernando Corrêa da Costa, onde vão aproveitar vários shows.

Ao todo, 14 bandas regionais vão se apresentar no evento. Além dos artistas regionais, três bandas nacionais desembarcam na capital para a celebração. Se apresentam o cantor gospel Anderson Freire e as bandas Morada e Trazendo a Arca.

A coordenação espera um público de mais de 150 mil pessoas.

Confira a programação:

13h – Início na Praça do Rádio – Bandas regionais

14h30 – Oração com autoridades

14h50 – Banda Morada

16h20 – Marcha com Trio elétrico e a Banda Trazendo a Arca

16h40 – Retorno

17h30 – Início palco na Avenida Fernando Corrêa da Costa com bandas regionais

19h30 – Oração pelas crianças e fala das autoridades

20h – Show com o cantor Anderson Freire

O evento é realizado pelo Consepacg (Conselho de Pastores de Campo Grande), tendo como presidente o apóstolo Edmilson Mota de Oliveira, e Consepams (Conselho de Pastores de Mato Grosso do Sul), sendo o presidente, pastor Wilton Acosta. A parceria é do Governo do Estado de MS, da Prefeitura Municipal, da Fundação de Cultura, empresas e igrejas evangélicas.



JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também