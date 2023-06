Veja o que abre e fecha na Capital neste feriado de Santo Antônio

O tão esperado feriado de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, ocorre nesta terça-feira (13), e com ele o funcionamento de bancos, comércio, serviços e autarquias da Capital serão afetados pela data comemorativa. Confira:

Autarquia

O expediente no municipalismo da Capital estará suspenso nesta terça-feira.

Além disso, as repartições públicas estaduais também estarão de folga na Capital, já que o feriado de Santo Antônio é lei em Campo Grande, garantindo férias ao servidor.

O expediente de ambas retorna ao normal na quarta-feira (14).

Já em relação às unidades de saúde, somente os Centros Regionais de Saúde (CRS) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) funcionarão na data. Assim como os órgãos públicos, o serviço das unidades retorna ao normal na quarta.

Bancos

Conforme o Sindicato dos Bancários, as agências da Capital não funcionarão nesta terça-feira, e voltarão a atender normalmente no dia seguinte.

Supermercados

Apesar de poderem abrir normalmente, a Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas) explica que os supermercados da Capital que optarem por abrir no feriado deverão conceder folgas compensatórias a seus funcionários.

Comércio

As lojas estarão autorizadas a funcionarem na data, das 9h às 18h, com exceção dos estabelecimentos localizados em shoppings, porém, assim como supermercados, deverão compensar os trabalhadores com folgas posteriormente.

Lotéricas

Por se tratar de feriado municipal e certas contas contarem com vencimento para o dia 13 de junho, algumas unidades permanecerão abertas justamente para evitar transtorno à população.

Bioparque Pantanal

Para quem está de folga, o Bioparque é uma oportunidade para curtir o feriado, com atendimento das 8h30 às 14h30, com agendamento.

