Veja o vídeo de comemoração do aniversário de MS

O Governo do Estado lançou, neste final de semana, um vídeo em homenagem ao aniversário de 46 anos da divisão e criação de Mato Grosso do Sul, com a data comemorativa sendo dia 11 de outubro, considerado também feriado estadual.

O vídeo conta com a presença de Paulo Simões, coautor do Trem do Pantanal. A divulgação da peça começa a ser feita neste domingo (8) e será transmitida na televisão aberta, de maneira curta, como uma forma de expressar o sentimento de ser sul-mato-grossense.

A homenagem conta com vários lugares e situações que engradeceram Mato Grosso do Sul ao longo dos últimos anos, elencando pontos como o Pantanal. Bonito, Aquidauana e Anastácio são exemplos mostrados no vídeo e que representa a biodiversidade do Pantanal.

Outros trechos do vídeo apresentam também a gastronomia, mas que seguem até a Rota Bioceânica. O Bioparque Pantanal, o Aquífero Guarani, o status de terceiro maior produtor de carne e quinto de soja do país, além de maior polo de produção de celulose do continente, são questões lembradas no institucional.

A produção relembra que Mato Grosso do Sul possui a maior área integrada de lavoura, pecuária e floresta, finalizando com detalhes sobre o PIB (Produto Interno Bruto), que bateu a marca de R$ 29 bilhões.

