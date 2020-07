Veja os bairros que recebem o fumacê nesta quarta-feira

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Sete bairros de Campo Grande irão receber o Fumacê nesta quarta-feira (29), as equipes da prefeitura irão passar pelo Jardim Caiobá, Coophavilla, Guanandi, Moreninhas, Jardim São Conrado, Jardim Tarumã e Tijuca.

De acordo com a prefeitura o serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), que tem como objetivo intensificar o combate ao Aedes aegypti, serão realizados por quatro carros da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Os veículos irão circular nas ruas dos bairros entre às 16h e 22h30, podendo ter o horário do serviço alterado, ou até mesmo ser adiado em caso de chuva ou ventos fortes.

A prefeitura oriente que a população deve abrir portas e janelas enquanto os veículos passarem pelas ruas, permitindo que as gotículas do inseticida entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

Confira o itinerário completo:

