Veja os horários de interdição das ruas durante o Carnaval em Campo Grande

Com os bloquinhos de rua 'foliando' neste fim de semana, a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) juntamente com a Agetran divulgaram as vias que serão fechadas durante o período de Carnaval.

A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.



De acordo com Carlos Gomes Guarini Leite da Silva, chefe da Divisão de Operação e Coordenação e Fiscalização de Trânsito da Agetran, as seguintes vias serão fechadas durante os horários mencionados:

Sexta-feira (2/02) - 17h às 23h

Antônio Maria Coelho: Entre as ruas Ernesto Geisel e 14 de Julho

Mato Grosso: Entre as ruas 13 de Maio e Ernesto Geisel

14 de Julho: Entre as ruas Mato Grosso e Travessa Edgar Gomes

Calógeras: Entre as ruas Maracaju e General Melo



Sábado (3/02) - 13h até às 00h de domingo

Antônio Maria Coelho: Entre as ruas Ernesto Geisel e 14 de Julho

Mato Grosso: Entre as ruas 13 de Maio e Ernesto Geisel

14 de Julho: Entre as ruas Mato Grosso e Travessa Edgar Gomes

Calógeras: Entre as ruas Maracaju e General Melo

Para quem vai em direção ao bairro Amambai: Uma opção é pegar a rua 13 de Maio e descer pela rua Maracaju.

Quem for em direção ao centro: A dica é utilizar a rua Ernesto Geisel e a rua Cândido Mariano.

Sábado (3/02) - 8h às 13h

Local: Rua Barão Do Rio Branco entre Rua 14 De Julho e Rua 13 De Maio

Evento: Carnaval 2024 / Bloco AS Depravadas

Sábado (3/02) - 14h às 22h

Local: Rua Barão do Rio Branco entre AV. Ernesto Geisel e AV. Calógeras e; Rua Aquidauana entre Rua Dom Aquino e Rua Barão do Rio Branco

Evento: Carnaval 2024

Sábado (3/02) - 7h às 22h

Local: Rua Canindé entre Rua Antônio Marques, Honória Correia e Rua Nova Tiradentes

Evento: Amigos da Lagoa Itatiaia

Domingo (4/02) - 8h às 22h

Local: Rua Barão do Rio Branco entre AV. Ernesto Geisel e AV. Calógeras e Rua Vasconcelos Fernandes

Evento: Final da Supercopa do Brasil

Segunda e terça-feira - 14h às 00h

Antônio Maria Coelho: Entre as ruas Ernesto Geisel e 14 de Julho

Mato Grosso: Entre as ruas 13 de Maio e Ernesto Geisel

14 de Julho: Entre as ruas Mato Grosso e Travessa Edgar Gomes

Calógeras: Entre as ruas Maracaju e General Melo





