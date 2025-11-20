Veja os pontos de fiscalização dos radares em operação na Capital

Os radares instalados em diversos pontos da cidade já estão em caráter plenamente operacional, de acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Até o dia 18 de novembro, o sistema contou com 59 faixas monitoradas por 25 equipamentos, sendo 24 radares e uma lombada eletrônica.
Motoristas que respeitarem a sinalização e circularem dentro do limite de velocidade não serão autuados. As penalidades se aplicam apenas a condutores que excederem os limites ou cometerem outras infrações registradas pelos equipamentos.
Durante os primeiros 15 dias de operação, todos os pontos receberam sinalização e placas educativas para orientar os condutores e facilitar a adaptação aos novos equipamentos.
Locais que passam a operar com fiscalização eletrônica a partir de 19 de novembro.
- Rua Ceará – próximo ao viaduto Sen. Italívio Coelho (N–S)
- Av. Ver. Thyrson de Almeida x - Av.Graciliano Ramos (B–C)
- Av. Gury Marques, 3203 – Universidade Anhanguera (C–B)
- Av. Gury Marques, 3203 – Universidade Anhanguera (B–C)
- Av. Pres. Ernesto Geisel, 5701 (B–C)
- Av. Nelly Martins x R. Pernambuco (B–C)
- Av. Ver. Thyrson de Almeida – próximo ao nº 210 (C–B)
- Av. Ver. Thyrson de Almeida – próximo ao nº 498 (B–C)
- Av. Fernando Corrêa da Costa, 1800 (C–B)
- Av. Gabriel Del Pino – próximo ao nº 803 (sentidos O–L e L–O)
- Av. Manoel da Costa Lima, 2334 (NO–SE)
- Av. P. Heráclito – Jd. das Figueiras – próximo à R. Horácio (C–B e B–C)
- Av. Manoel da Costa Lima, 2234 (L–O)
- Av. Pref. Lúdio M. Coelho x R. João P. Pedrossian (N–S)
Av. Júlio de Castilho – oposto ao nº 810 (B–C)
Av. Pref. Lúdio Martins Coelho x R. Petrópolis (B–C e C–B)
Av. Afonso Pena x Av. Arq. Rubens Gil de Camilo (C–B e B–C)
Av. Noroeste x R. Ana América (B–C)
Av. Dr. Olavo V. de Andrade x R. Ramalho Ortigão (O–L e L–O)
Av. Afonso Pena, 2326 x Rua Rui Barbosa (sentido Centro)