Cidade

Veja os pontos de fiscalização dos radares em operação na Capital

As penalidades se aplicam aos condutores que excederem os limites ou cometerem outras infrações registradas pelos equipamentos

20 novembro 2025 - 15h50Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

Os radares instalados em diversos pontos da cidade já estão em caráter plenamente operacional, de acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Até o dia 18 de novembro, o sistema contou com 59 faixas monitoradas por 25 equipamentos, sendo 24 radares e uma lombada eletrônica.

Motoristas que respeitarem a sinalização e circularem dentro do limite de velocidade não serão autuados. As penalidades se aplicam apenas a condutores que excederem os limites ou cometerem outras infrações registradas pelos equipamentos.

Durante os primeiros 15 dias de operação, todos os pontos receberam sinalização e placas educativas para orientar os condutores e facilitar a adaptação aos novos equipamentos.

Locais que passam a operar com fiscalização eletrônica a partir de 19 de novembro. 
- Rua Ceará – próximo ao viaduto Sen. Italívio Coelho (N–S)
- Av. Ver. Thyrson de Almeida x - Av.Graciliano Ramos (B–C)
- Av. Gury Marques, 3203 – Universidade Anhanguera (C–B)
- Av. Gury Marques, 3203 – Universidade Anhanguera (B–C)
- Av. Pres. Ernesto Geisel, 5701 (B–C)
- Av. Nelly Martins x R. Pernambuco (B–C)
- Av. Ver. Thyrson de Almeida – próximo ao nº 210 (C–B)
- Av. Ver. Thyrson de Almeida – próximo ao nº 498 (B–C)
- Av. Fernando Corrêa da Costa, 1800 (C–B)
- Av. Gabriel Del Pino – próximo ao nº 803 (sentidos O–L e L–O)
- Av. Manoel da Costa Lima, 2334 (NO–SE)
- Av. P. Heráclito – Jd. das Figueiras – próximo à R. Horácio (C–B e B–C)
- Av. Manoel da Costa Lima, 2234 (L–O)
- Av. Pref. Lúdio M. Coelho x R. João P. Pedrossian (N–S)
Av. Júlio de Castilho – oposto ao nº 810 (B–C)
Av. Pref. Lúdio Martins Coelho x R. Petrópolis (B–C e C–B)
Av. Afonso Pena x Av. Arq. Rubens Gil de Camilo (C–B e B–C)
Av. Noroeste x R. Ana América (B–C)
Av. Dr. Olavo V. de Andrade x R. Ramalho Ortigão (O–L e L–O)
Av. Afonso Pena, 2326 x Rua Rui Barbosa (sentido Centro)

