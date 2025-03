Veja os serviÃ§os que retomam o atendimento nesta quarta-feira (5)

Passado o feriado de Carnaval, nesta Quarta-feira de Cinzas, alguns serviços públicos e privados, retomam o atendimento em horários variados. Confira;

Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que o atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas (5), a partir das 11h (horário de MS), com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

Atenção: as agências que fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário na quarta-feira (5) será antecipado, para garantir no mínimo 3 horas de atendimento presencial ao público.

CamCamlódromo

Reabre nesta quarta-feira (5), a partir das 12h às 18h.

Hemosul

A unidade de atendimento do Hemosul Coordenador, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, funcionará das 13h às 17h.

Detran-MS

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em todo o Estado retoma o expediente a partir das 13h, seguindo o funcionamento dos demais órgãos estaduais.

Vale lembrar que praticamente todos os serviços do órgão estão disponíveis de forma digital, tanto no Portal de Serviços Meu Detran quanto no aplicativo Detran MS, disponível para Android e iOS, mas a compensação de guias seguem o calendário bancário.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde de Campo Grande retorna com o atendimento normal na quarta-feira, a partir das 13h.

