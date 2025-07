Veja quais ruas estarão interditadas durante fim de semana em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou, nesta sexta-feira (18), a lista de interdições programadas em vias de Campo Grande para os próximos dias, em razão de festas julinas, eventos religiosos, ações sociais e obras de infraestrutura.

A orientação da Agetran é para que os condutores redobrem a atenção ao trafegarem pelos locais interditados, respeitem a sinalização provisória e busquem rotas alternativas para evitar transtornos no trânsito.

Confira a seguir as interdições:

Sexta-feira (18)

Festa Julina – Rua Javali (entre Rua Pedro Eduardo Leite e Rua José Florêncio) – 14h às 19h

Cruzada Evangelística – Av. Dinamarca (entre Rua Diogo Álvares e Rua Saint Romain) – 9h às 22h

Aulão Julino Team Valejo – Rua Henrique Barbosa (entre Rua Alberto da Veiga e Rua Cláudio Manoel da Costa) – 18h às 21h

Sábado (19)

Festa Julina – Av. Tamer Gelelaite (entre Rua Natalício Abrão e Rua Ângelo Budib) – 18h às 22h

Evento Religioso – Av. Ulisses Serra (entre Rua Jaguaribe e Rua Vitória) – 15h às 23h

Arraiá da Vila Dedé – Rua Santa Efigênia (entre Rua Santa Mônica e Rua Onofre) – 19h às 23h

Festa Julina – Rua Ponta Porã (entre Rua Arthur Bernardes e Av. Eng. Américo Carvalho Baís) – 17h30 às 21h

Festa Julina Esplanada – Av. Dr. Temístocles (entre Rua 13 de Maio e Av. Calógeras) – 17h às 23h

Festa Julina – Rua Tenesse (entre Rua Luvino e Rua João Farias) – 15h às 20h30

Festa Julina – Rua dos Amigos (entre Rua Ajax e Rua Minira Anache) – 16h às 0h

Festa Julina – Rua Lagoa Rica (entre Rua Mercedes P. Mayer e Rua Pirinópolis) – 18h às 0h

Evento Beneficente – Rua Amin Lescani (entre Rua Potiguares e Rua Clineu da Costa Moraes) – 17h às 0h

Festa Julina – Rua Carabinari (entre Rua Nhamundá e Rua Mapuera) – 18h às 0h

Festa Julina – Rua Bongiavane (entre Rua Lírio dos Campos e Rua Alterosa) – 15h às 22h

Evento Religioso – Rua Macaúbas (entre Rua Anhumás e Rua Monte Alto) – 13h às 19h

Festa Julina – Rua do Ouvidor (entre Rua Mogi Mirim e Rua São Ciro) – 18h às 0h30

Evento Evangelístico – Av. Marquês de Herval (entre Rua Lourenço da Veiga e Rua Gualter Barbosa) – 16h às 22h

Festa Julina – Rua Joaquim Manoel de Carvalho (entre Rua Sodré e Rua Henrique Vasquez) – 15h às 23h

Festa Julina – Av. Sol Nascente (entre Av. Primavera e Rua das Rosas) – 18h às 22h

Festa Julina – Rua Dona Zulmira (entre Rua San Martin e Travessa Moana) – 16h às 23h

Festa Julina – Rua Ciro Nantes da Silveira (entre Rua Ibiá e Rua Sabará) – 14h às 23h

Festa Julina da Vila Popular – Rua 158 (entre Av. José Pereira e Rua Antônio Sobreira) – 16h às 23h

Festa Julina – Bairro Caiobá – Rua Ilha do Marajó (entre Rua Francisco Antônio de Souza e Rua do Poente) – 18h às 0h

Festa Julina – Rua Piquiá (entre Rua Nova Andradina e Av. José Barbosa Rodrigues) – 19h às 0h

Projeto Social – Rua Pará (entre Rua Cibele e Rua Cirse) – 18h às 23h

Festa de Santa Brígida – Rua São Higino (entre Rua Santa Brígida e Rua São Basílio) – 15h às 0h

Sábado a Segunda (19 a 21)

Obra asfáltica

Rua Marquês de Lavradio (entre Rua Estrela do Mar e Rua dos Gusmões) – meia pista – 8h às 17h

Rua Dona Ziza (entre Rua Marquês de Lavradio e Rua Sílvio Romero) – interdição total – 8h às 17h

Domingo (20)

Evento Religioso – Rua Papelon (entre Rua Hamlet e Rua Veridiana) – 5h às 21h

Festa Julina – Rua das Perdizes (entre Rua Pinhal e Rua Urupês) – 16h às 22h

Evento Cultural – Rua 14 de Julho (entre Av. Afonso Pena e Rua 15 de Novembro) – 14h às 23h

