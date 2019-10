Velório de Antônio Farias, o "Baiano", será esta noite

O velório do empresário Antônio Farias, o "Baiano", ocorrerá nesta terça-feira (15), na Loja Maçônica Raul Santos de Matos, da qual o empresário fazia parte. O corpo será trazido de carro, devendo chegar na cidade por volta de 20h, em seguida já começa a ser velado.

A Loja está localizada na rua Assunção, 1200, bairro Rita Vieira e próximo ao Rádio Clube Campo. O corpo do empresário, foi liberado na noite de segunda-feira (14), na cidade de Bela Vista de Minas Gerais, onde sofreu um acidente com um bugue que havia comprado para os netos. Ele estava a caminho da Capital trazendo o veículo. No trajeto, caiu numa ribanceira e não resistiu aos ferimentos.

O funeral de "Baiano", como é conhecido, será na quarta-feira (16) às 10h, no cemitério Campo Grande, próximo ao Parque das Primaveras. O falecimento precoce do empresário, vítima de uma fatalidade, causou perplexidade e comoção na sociedade de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também