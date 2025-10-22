Menu
Ventos fortes deixam manhãs geladas, mas quarta-feira deve ser quente em MS

Campo Grande pode registrar máxima de até 33°C

22 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Clima de sol em Campo GrandeClima de sol em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A quarta-feira, dia 22 de outubro, amanheceu gelada em Campo Grande e diversas cidades de Mato Grosso do Sul, em razão dos fortes ventos que atingiram as primeiras horas do dia, deixando aquela sensação de frio, de clima mais gelado.

Isso deve permanecer nos próximos dias, mas, por outro lado, a tendência é que as temperaturas comecem a subir consideravelmente e a tarde, é possível notar máximas de até 36°C em algumas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição está associada atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e estável, além de trazer os ventos fortes.

Estão previstas mínimas entre 12-17°C e máximas entre 24-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 15-26°C e máxima entre 32-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15-22°C e máximas entre 27-36°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 27-33°C. 

