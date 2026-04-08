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Ventos fortes derrubam árvores sobre poste e deixe moradores sem luz no Los Angeles

Apesar do susto e dos danos, não houve registro de vítimas

08 abril 2026 - 07h50Sarah Chaves
Foto: Arquivo pessoalFoto: Arquivo pessoal  

Moradores do Jardim Los Angeles, em Campo Grande, ficaram sem energia elétrica após a queda de duas árvores sobre um poste, durante a tempestade com ventos fortes registrada na tarde desta terça-feira (7). O caso foi relatado por um leitor, que informou que o problema ocorre na rua Paulo engenheiro Frontim com a Cassim contar.

Segundo o relato, a queda das árvores aconteceu por volta das 15h, no momento em que o temporal atingia a região com rajadas intensas de vento. Com o impacto, a rede elétrica foi afetada e moradores ficaram sem luz.

Apesar do susto e dos danos, não houve registro de vítimas.

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