Vereador denuncia cobrança duplicada indevida pela Flexpark

Durante Sessão Ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (1º), o vereador André Salineiro (Avante) denunciou a duplicidade de cobrança pela Flexpark – empresa de estacionamento rotativo composto por vagas regulamentadas na Capital e requereu que a prefeitura de Campo Grande e a Agência Municipal De Regulação Dos Serviços Públicos (AGEREG) tomem providências.

Salineiro expôs que cobranças múltiplas vêm sendo feitas pela Flex Park. Quando um usuário aciona o parquímetro e depois esquece de retirar o seu tempo restante e um segundo condutor aciona a vaga, a empresa não desativa o tempo daquele primeiro usuário, recebendo duas vezes pela mesma vaga e pelo mesmo período de tempo. Isso pode acontecer até mais de duas vezes, de acordo com o vereador.

Ainda informou que entrou em contato com o diretor-presidente da agência, Vinícius Leite e teve resposta informal. Segundo o parlamentar, Vinícius afirmou que quando o primeiro carro sai da vaga e “esquece” de desativar o parquímetro, a contabilização se encerra automaticamente após entrada do segundo usuário. “Isso não acontece”, garante Salineiro.

De acordo com André, foram feitos vários testes que comprovaram que o primeiro usuário continua a pagar mesmo após a entrada do segundo, certificando,assim, a duplicidade de cobrança no estacionamento.

“O poder executivo é solidário na responsabilidade junto com a empresa concessionária de serviço público. Algo tem que ser feito. Estamos falando de cifra bilionária. Imagina quantas vezes acontecem essa duplicidade. Isso é enriquecimento ilícito. Algo tem que ser feito. Não só daqui para frente, mas também com relação a todo esse dinheiro que a Flex Park arrecadou às custas do cidadão!”, finalizou.

