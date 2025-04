Vereadores aprovam reajuste de 66% para Adriane Lopes

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou em regime de urgência a alteração do projeto de Lei Municipal n. 7.006/2023, que garante o reajuste salarial de 66% da prefeita Adriane Lopes, de sua vice, secretários e mais de 480 servidores.

O projeto segue para sanção da prefeita que deve aceitar o reajuste aumentando seu salário de R$ 21.263,62 para R$ 35.462, para que os servidores de categorias vinculadas ao teto salarial, como odontólogos, médicos e professores tenham a correção inflacionária que não ocorre nos últimos 14 anos.

A proposta é pautada no termo de acordo, assinado pelo presidente da Casa, vereador Papy (PSDB) e Adriane Lopes fixando uma nova redação. Ao invés de aprovar um reajuste em que o salário da prefeita chegava a R$ 41.845 mil, previsto na Lei Municipal n. 7.006/2023 que entraria em vigor, em fevereiro deste ano, a mudança estipula o valor de R$ 35.462.

O pagamento será escalonado para 2025/26/27. O primeiro reajuste de 40% começará já no próximo mês, conforme o texto, enquanto para 2026 e 2027 o aumento deve ocorrer em fevereiro em montantes de 35% e 25%.

O vereador Papy cobrou para que gestores cumpram a Constituição para que os servidores não fiquem em defasagem por tantos anos. “O melhor ajuste é o Executivo tratar cada categoria individualmente. Cada gestor tem que ser responsável a cumprir a Constituição fazendo com que todos os anos os servidores tenham o seu reajuste inflacionário, mas ao longo do tempo o gestor se omite na garantia do direito do trabalhador e cria um passivo ao longo do tempo e isso acumula um salário que hoje estamos discutindo aqui com impacto financeiro altíssimo”.

