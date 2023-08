Vereadores entregam homenagens nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (24), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande entregarão honrarias a pessoas que contribuíram com relevantes serviços para a cidade. A cerimônia é em homenagem aos 124 anos de Campo Grande, e acontecerá no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, a partir das 19 horas.

Na ocasião, serão entregues Título de Cidadão Campo-grandense, Medalha do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Benemérito, sendo três homenageados por cada vereador. Os homenageados receberão um livreto contendo as fotos e o currículo de cada um deles.

Entre as personalidades homenageadas estão: A primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, o deputado estadual Jamilson Name, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, a desembargadora do TJMS, Elizabete Anache e o secretário municipal de educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza.

Para o vereador e presidente da Casa de Leis, Carlos Augusto Borges, o evento é importante para reconhecer a história das pessoas e suas contribuições para Campo Grande. “Nossa Capital completa 124 anos de muitas vitórias e conquistas, e com isso, novos desafios surgem. Nosso trabalho não para, assim como nossa obrigação permanente de cuidar da população e do bem público”, afirmou.

A solenidade será transmitida na Rede Educativa, nos canais 4.1 e 4.2, e também na TV Assembleia, no canal 9 da NET. Também haverá transmissão ao vivo no canal oficial do YouTube da Câmara Municipal de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também