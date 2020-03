Vereadores ressaltam pacote de obras que será apresentado por Reinaldo

O vereador Delegado Wellington (PSDB) ressaltou durante a sessão desta quinta-feira (5) a importância do lançamento programa Governo Presente, que acontecerá nesta sexta-feira (6), no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande.

Na oportunidade, o governador Reinaldo Azambuja apresentará um pacote de obras cujo investimento ultrapassa os R$ 4 bilhões. Para o Delegado Wellington, o evento “vai marcar a história de Mato Grosso do Sul”. “Foram demandas que nós pedimos e serão atendidas, resultado de reuniões que tivemos com o governador”, disse.

O vereador Carlão também falou sobre o evento e destacou que Reinaldo tem mostrado “que faz gestão com seriedade”. “Foi o governador que chamou os vereadores em reunião, e perguntou onde tinha problemas nos bairros para executar as obras. Se é o governador que dá atenção aos vereadores eu fico contente”, afirmou ao acrescentar que Reinaldo, ao final do seu mandato, “deixará um legado de um dos melhores governadores do Estado”.

Chiquinho Teles (PSD), também ressaltou a oportunidade que os parlamentares tiveram de se reunir com o governador e apresentar demandas. “Não foi à toa que pedimos voto pro governador. Juntamente com a parceria com o prefeito e a câmara, quem ganha é a população. É um dos únicos governadores que recebe e ouve a câmara”, afirmou.

O evento amanhã deve reunir prefeitos de todas as cidades de Mato Grosso do Sul, por onde Reinaldo e sua equipe passaram colhendo demandas locais para fechar o pacote de obras que será apresentado.

