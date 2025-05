Projeto institui Comitê para monitorar Plano Municipal pela Primeira Infância

O Projeto de Lei 11.801/25, do Executivo, que institui o Comitê Municipal Intersetorial Permanente para Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância do Município de Campo Grande será votado em discussão única na Câmara Municipal nesta terça-feira (27).

O grupo será composto por 25 titulares e 25 suplentes, de secretarias, conselhos, fóruns, Câmara Municipal, Defensoria Pública e universidades.

O grupo tem a “finalidade de monitorar e avaliar a execução das ações previstas no Plano Municipal pela Primeira Infância, promovendo a integração das políticas públicas voltadas para crianças de zero a seis anos”.

Vetos

Também será apreciado veto parcial ao Projeto de Lei 10.145/21, do vereador Junior Coringa, que autoriza o Executivo a criar o corredor comercial no Bairro Jardim Centro Oeste. O veto refere-se apenas ao artigo que estabelece a regulamentação da lei dentro do prazo de 30 dias. A prefeitura alega no veto que este artigo cria obrigações ao Executivo.

Os vereadores avaliam ainda veto total ao Projeto de Lei 11.353/24, que institui, em Campo Grande, o Programa de Acesso Universal a Exames de Diagnóstico. A proposta é dos vereadores Dr. Victor Rocha e Flávio Cabo Almi, e tem objetivo de garantir acesso gratuito a exames médicos de diagnóstico. A prefeitura alega violação das regras de iniciativa e inviabilidade orçamentária, conforme parecer da Secretaria Municipal de Saúde.

