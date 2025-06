Vereados analisam veto a projetos de 'Banco de Negócios' e publicidade em caçambas

Os vereadores votam na sessão da Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira (12), dois vetos do Executivo Municipal e o Ofício 61/2025 da Prefeitura que encaminha cópia do ato de nomeação dos membros de comissão, comitês e conselhos regionais em funcionamento referente ao segundo semestre de 2024 para homologação.

O primeiro veto é o que tange o Projeto de Lei 11.395/24, do vereador Carlão, que institui o Banco de Negócios como uma plataforma on-line para promoção, desenvolvimento e colaboração em empreendedorismo em Campo Grande e estabelece sua integração com instituições educacionais.

Pela proposta, o Banco de Negócios oferecerá suporte e capacitação aos empreendedores, por meio de cursos, workshops, mentorias e outras atividades de formação, parceria com instituições de ensino e empresas. A prefeitura alega vício de iniciativa e que a proposta acarretará em aumento de despesas.

Também será avaliado outro veto total ao Projeto de Lei Complementar 931/24, também de autoria do vereador Carlão, com objetivo de permitir a utilização de caçambas de descarte de entulhos para publicidade e propaganda.

A proposta justifica benefícios econômicos e ambientais com esses anúncios, utilizando uma estrutura já existente e oportunizando que pequenas empresas possam ter uma forma mais acessível para divulgar produtos e serviços. A prefeitura alega no veto que as propagandas podem distrair motoristas e pedestres.

A sessão inicia às 9 horas e pode ser acompanhada presencialmente ou nas transmissões ao vivo na TV Câmara, no canal 7.3.

