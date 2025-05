Veto sobre emendas de R$ 8 milhões será votado até o fim do prazo na Câmara

Os vereadores de Campo Grande tentam entrar em consenso com o Executivo Municipal para uma saída em vista do veto as emendas de R$ 8 milhões destinadas ao terceiro setor. Ao JD1, o presidente da Câmara Municipal, Papy (PSDB), informou que deve esperar a matéria atingir o prazo para contestação, já que aguardam um posicionamento da prefeitura.

Os vereadores já se reuniram com a secretária de Finanças, Márcia Hokama, nas últimas semanas, e pelas indicações do vereador, outras conversas deve acontecer até o fim do prazo para o Veto ser levado à Plenário.

Caso a Câmara Municipal derrube o veto, a prefeitura teria que informar da onde serão os recursos para o atendimento ao setor já que, conforme justificativa, o veto foi embasado em parecer da Secretaria Municipal da Fazenda, que apontou riscos orçamentários e a falta de repasses estaduais desde 2024.





