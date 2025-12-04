Menu
Menu Busca quinta, 04 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
IPVA Nov25
Cidade

'Vi minha mãe sendo derrubada e não pude fazer nada', diz professor agredido por guardas

Washington Pagane afirma que a humilhação ainda está sendo digerida

04 dezembro 2025 - 16h38Luiz Vinicius
Professor Washington tenta digerir toda a situação vividaProfessor Washington tenta digerir toda a situação vivida   (Luiz Vinicius)

Washington Pagane, conhecido como Professor Washington, ainda tenta digerir toda a situação vivida no último sábado, dia 29 de novembro, quando foi agredido e preso por alguns guardas municipais, durante um manifesto contra a prefeita Adriane Lopes, no centro de Campo Grande.

Porém, ele ressalta que a humilhação maior foi ver a própria mãe, de 61 anos, ser derrubada e não poder fazer nada, pois estava sendo arrastado por alguns guardas municipais que atuavam naquele momento.

"Vi a minha mãe ser derrubada, uma mulher de 61 anos ser derrubada na minha frente, e eu não pude fazer nada, porque estava sendo arrastado pelas costas, com um cassetete apontado para mim", disse em entrevista ao JD1 Notícias.

Ele descreve tudo como uma tortura psicológica e humilhação o ocorrido, até mesmo as três horas que teria ficado algemado na delegacia de plantão, após ser retirado do manifesto.

"Aquele momento eu considerado até agora como uma grande tortura psicológica. Já imaginou você ficar numa barra de ferro algemado sem ter cometido nenhum crime por horas, sem água? E aí você ser fichado por um crime que você não cometeu. Então assim, a humilhação, a gente ainda está tentando digerir", comentou.

Mesmo diante de todo o cenário, o professor Washington ressalta que a dor, segundo ele, fortalece a luta pelas causas.

"Eu tenho certeza que a dor é grande, mas ela também deixa a gente mais forte para a gente continuar. Então, o nosso sentimento hoje é esse, de se esforçar para mostrar a verdade, mas, ao mesmo tempo, é claro que a gente sente muita dor com o que aconteceu", declarou.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Experiência com comida não foi do agrado da consumidora
Cidade
'Quase vomitei': Mulher relata experiência ruim com comida azeda em restaurante da Capital
Marquinhos Trad e Adriane Lopes
Justiça
"Delirante", diz Marquinhos ao processar Adriane por fala em rádio sobre manifestação
O Procon reforça que a relação contratual entre escola e responsáveis deve ser clara e transparente
Cidade
Procon encontra variação de mais de 270% nas mensalidades escolares da Capital
Projeto 'Nossa Energia' inicia agenda especial de Natal nos bairros da Capital
Cidade
Projeto 'Nossa Energia' inicia agenda especial de Natal nos bairros da Capital
Operação Pantanal têm sido eficiente
Cidade
Operação Pantanal reduz focos e áreas afetadas por incêndios em MS
Essa é a irmã identica de Doisona, a diferença é que ela esta com a barriga raspada
Cidade
Gata desaparece no Nova Lima e tutor oferece R$ 500 pra quem encontrar
pós a efetivação, a confirmação da vaga pode ser acompanhada no portal da matrícula.
Cidade
Divulgada 1ª lista de designados para EMEIs em 2026; Confira
Professor Washington comentou sobre ações de guardas e fala da prefeita
Cidade
Chamado de bandido, professor diz que declarações de Adriane são "cortina de fumaça"
As propostas poderão ser enviadas até 7h44 do dia 18 de dezembro de 2025
Cidade
Com orçamento de R$ 8,9 milhões, licitação para reforma do CEM é aberta na Capital
Pessoas com Deficiência continuam com desconto de 60%
Cidade
MS mantém desconto de 15% no IPVA para pagamento à vista e prazo vai até 5 de janeiro

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Cidade
Vídeo: Adriane afirma que manifestantes do evento de Natal eram "comprados"
Colisão aconteceu na mureta da Avenida Gunter Hans
Polícia
Família pede doação de sangue para sobrevivente de acidente na Gunter Hans