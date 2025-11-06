Viaduto estaiado na rotatória da Coca-Cola terá investimento de R$ 90 milhões

O projeto de construção de um viaduto estaiado na rotatória da Coca-Cola, em Campo Grande, terá licitação conduzida pelo Governo do Estado e custará R$ 90 milhões. A confirmação foi feita nesta quinta-feira (6) pelo deputado federal Dagoberto Nogueira Filho (PSDB), durante agenda na Câmara de Vereadores da Capital.

“Antes era para fazer aquele [viaduto comum], mas ali é um ponto de entrada… então vamos fazer ele bem bonito, e emendas foram R$ 90 milhões”, destacou o parlamentar, ressaltando que os recursos já estão com o Estado.

O secretário de Obras de Campo Grande, Marcelo Miglioli, também confirmou a informação. Esse montante faz parte de um pacote de R$ 110 milhões, definido em fevereiro deste ano, para a construção de dois viadutos na cidade. Na época, a bancada federal anunciou o recurso aos parlamentares municipais.

O planejamento inicial previa dois viadutos: um na rotatória da avenida Mato Grosso com a via Parque e outro na rotatória da avenida Gury Marques com a avenida Senador Mendes Canale, conhecida como rotatória da Coca-Cola. No entanto, apenas R$ 90 milhões foram destinados à obra da rotatória da Coca-Cola.

Dagoberto explicou que a mudança ocorreu devido à Lei de Licitações, que agora exige a licitação com o valor total da obra, enquanto antes era possível pagar gradualmente. Ele afirmou que segue em Brasília, junto ao Governo Federal, trabalhando para destravar recursos destinados ao Estado.

