Viajar nas férias? Cartórios de MS ajudam com autorização online para adolescentes

Mês de julho batendo na porta, os pais já lembram das férias escolares. Para colaborar com algumas viagens, excursões e até mesmo intercâmbios, cartórios de notas de Mato Grosso do Sul oferecem uma alternativa prática: a Autorização Eletrônica de Viagem, que pode ser emitida on-line.

Após preencherem os dados da AEV diretamente no site, pais ou responsáveis realizam uma videoconferência com o tabelião e recebem a autorização por e-mail ou diretamente no celular via QR Code, pronta para ser apresentada no guichê da companhia aérea ou no embarque terrestre. Todo o processo pode ser feito de casa, sem deslocamento até o cartório.

O formato digital vem ganhando cada vez mais adesão e cresce em média 806% ao ano desde seu lançamento em MS.

Para solicitar, basta acessar a área “cidadão” do e-Notariado, escolher atendimento presencial ou por videoconferência, indicar os dados do itinerário e anexar documento de identidade válido dos responsáveis. Quem não tem certificado digital pode obter gratuitamente o Certificado Notarizado, emitido remotamente pelo próprio Cartório de Notas, e concluir tudo on-line.

Com a autorização em mãos — impressa ou no celular — o menor viaja amparado por um documento reconhecido em todo o território nacional e no exterior, conforme as regras da Resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça, proporcionando tranquilidade a pais e responsáveis em um dos períodos mais movimentados do calendário turístico brasileiro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também