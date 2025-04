Viatur diz acompanhar a situação e presta suporte após acidente no Café Mostarda

A Viatur, empresa de turismo, emitiu uma nota no final da noite desta terça-feira (29) explicando o acidente de trânsito que levou um dos ônibus a invadir o espaço do Café Mostarda, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Na nota, o ônibus retornaria para a garagem e estava vazio, estando apenas a motorista. O veículo foi utilizado para deixar acadêmicos de Ribas do Rio Pardo em universidades em Campo Grande.

Em nota, a Prefeitura de Ribas também lamentou o fato e relatou que não houve prejuízo no retorno dos alunos para a cidade interiorana.

"A Viatur, empresa prestadora de serviço, e a Prefeitura Municipal estão acompanhando de perto toda a situação, prestando o suporte necessário à condutora e as vítimas", diz trecho da nota do executivo municipal.

Conforme noticiado pelo JD1 Notícias, ela teria esquecido de puxar o freio de mão.

Após o acidente, a condutora ficou em estado de choque. A empresa ainda afirmou que "acompanha a situação e está prestando o suporte necessário aos envolvidos".

A reportagem conversou com o proprietário do bar, Daniel Vicari, e ele lamentou pelo ocorrido, mas ficou aliviado que não houve nenhuma tragédia. Foi a primeira vez que um acidente dessa magnitude atingiu o estabelecimento.

"Ela estava dentro do ônibus, mas estava no banheiro, me parece que não conseguiu puxar nada, não conseguiu frear", detalhou. E confirmou que havia poucos clientes no momento do acidente.

