VÍDEO: Agrônomo flagra cena rara de onça-preta com filhote

Filhote teria ficado para trás e mãe decidiu buscá-lo

07 novembro 2025 - 18h32Luiz Vinicius
Aparição das onças-preta é algo raroAparição das onças-preta é algo raro   (Redes Sociais)

A aparição de uma onça-preta com o filhote, que esturrava pela mãe, foi flagrada por um agrônomo. Paulo Aldair Dias Borges foi quem registrou o momento raro em uma estrada no Mato Grosso.

A imagem foi divulgada nas redes sociais e explicou que precisou acelerar o veículo para conseguir identificar com mais clareza os animais.

"Ao parar o carro, notamos que um filhote havia ficado para trás, e rapidamente retornou para dentro da mata, vocalizando intensamente, provavelmente chamando a mãe", disse.

E ele acrescentou dizendo que ficou em silêncio para observar tudo. "Decidimos aguardar no local, com o motor desligado e em silêncio, para observar com cautela. Poucos minutos depois, tivemos a rara oportunidade de presenciar a fêmea (onça-preta adulta) retornando com um filhote ao encontro do que havia ficado para trás".

Paulo relembrou que a aparição das onças é algo bem raro e acaba sendo importante para a biodiversidade. "Elas estavam no seu habitat natural, e não houve nenhum risco ou interferência".

Conhecida por onça-preta ou pantera-negra, esse felino é, na verdade, uma onça-pintada melânica. A pelagem escura nesta espécie é resultado de uma mutação no gene chamado MC1R, que causa aumento na produção da eumelanina (melanina escura). O melanismo é passado de geração para geração.

 

