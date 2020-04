Vídeo - Alimentação e contas levam “primeiros clientes” ao Shopping CG

No primeiro dia de funcionamento do Shopping Campo Grande, depois de ser fechado por causa da pandemia do novo coronavírus, os primeiros clientes são atraídos pela alimentação e pagamento de contas. O estabelecimento reabriu nesta quarta-feira (22), às 12h.

A Jéssica Corrêa, 30 anos, foi uma das primeiras a entrar no shopping. Ela foi com a intenção de pagar contas na Marisa, porém a loja ainda não estava aberta. “Vim também comprar um shampoo e um sabonete. Estão muito boas as medidas de segurança, não tem muita gente, isso é bom. As pessoas estão tomando os devidos cuidados. O medo existe, mas tomando as precauções ajudam a evitar a contaminação”, disse.

O cenário do primeiro dia de funcionamento é tranquilo no shopping. Alguns clientes usam máscaras e mantém a distância necessária. A maioria, pelo horário, foram atraídos pela praça de alimentação. Todos os atendentes estão com máscaras e mantém as recomendações de distanciamento.

A Thaísa Dias, 33 anos, foi ao shopping para retirar uma encomenda que tinha feito antes do fechamento, e que não conseguiu pegar. “Estou achando as medidas importantes. O que me deixou com maior segurança aqui dentro é o número reduzido de pessoas. Vim por essa necessidade”, disse.

O gerente do shopping, Rodolfo Alves, destacou as medidas adotadas pela administração atendendo as recomendações da prefeitura. “Dentre as principais recomendações da prefeitura, destaco a redução de 30% da capacidade máxima. Esse controle é feito pelas cancelas de estacionamento. Todas as pessoas que entrarem no shopping terão a temperatura corporal aferida e a gente recomenda a higienização das mãos, com álcool em gel. Além disso, existe sinalização para que as pessoas mantenham o distanciamento. É importante reforçar que pessoas do grupo de risco não venham ao shopping”, disse.

Questionado sobre a expectativa de movimento nesses primeiros dias, Rodolfo disse ser muito difícil prever em meio ao cenário de pandemia. “É muito difícil qualquer previsão, um momento de incerteza. Não temos como precisar o fluxo”, disse. O shopping funcionará das 12h às 20h, todos os dias.

Deixe seu Comentário

Leia Também