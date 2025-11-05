VÍDEO: Árvore cai em cruzamento do Batistão e assusta moradores

A chuva causou estragos também na região do Jardim Batistão, em Campo Grande. Os ventos de mais de 77km/h derrubaram uma árvore de grande porte no cruzamento das ruas Rio Grande com Itaporã.
Uma testemunha detalhou que a queda atingiu e derrubou alguns fios de baixa tensão. Além disso, entortou um poste de iluminação pública.
"Trem tá feio aqui. Misericórdia", disse o leitor.
Vendaval
O tempo mudou do nada na manhã desta quarta-feira em Campo Grande e outras cidades. A chuva, de pouco mais de 1h, derrubou árvores e alagou alguns cantos da cidade.
