VÍDEO: Árvore cai em cruzamento do Batistão e assusta moradores

A chuva causou estragos também na região do Jardim Batistão, em Campo Grande. Os ventos de mais de 77km/h derrubaram uma árvore de grande porte no cruzamento das ruas Rio Grande com Itaporã.

Uma testemunha detalhou que a queda atingiu e derrubou alguns fios de baixa tensão. Além disso, entortou um poste de iluminação pública.

"Trem tá feio aqui. Misericórdia", disse o leitor.

Vendaval

O tempo mudou do nada na manhã desta quarta-feira em Campo Grande e outras cidades. A chuva, de pouco mais de 1h, derrubou árvores e alagou alguns cantos da cidade.

Assista ao vídeo clicando aqui.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também