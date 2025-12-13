Vídeo: 'Cadê a Prê?' - moradora reclama de buracos em rua do Jardim Paulista

Uma moradora do Jardim Paulista enviou à reportagem um vídeo em que reclama da situação de uma rua do bairro, tomada por buracos mais parecem "crateras”.

Nas imagens, a moradora mostra o asfalto danificado e afirma que os problemas têm causado prejuízos a motoristas, com pneus estourados e dificuldades para trafegar e cobra providências do poder público e questiona a ausência da Prefeitura. “Jardim Paulista, nós estamos assim, sem assistência nenhuma, os buracos tomando conta da rua, arrebentando o pneu de todo mundo que passa. Cadê a Prê?", diz:

A reclamação surge em meio ao contexto da paralisação e posterior retomada da operação tapa-buracos em Campo Grande. O serviço havia sido interrompido por semanas devido à falta de pagamento às empresas responsáveis pela manutenção viária. Recentemente, a Prefeitura anunciou a liberação de recursos para a retomada dos trabalhos. Embora inicialmente tenha sido divulgado um valor entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informou que o montante destinado à manutenção das vias chega a R$ 25 milhões.

Além disso, a Câmara Municipal precisou antecipar R$ 9 milhões do duodécimo ao Executivo, repasse que só ocorreria no fim do ano. A medida foi adotada para evitar a interrupção total dos serviços e permitir que as equipes de tapa-buracos voltassem às ruas.

