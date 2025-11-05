Menu
Cidade

VÍDEO: Campo Grande vira do avesso com temporal e rajadas de vento

Cidade já registra pontos de alagamentos, quedas de árvores e muito caos

05 novembro 2025 - 11h55Luiz Vinicius     atualizado em 05/11/2025 às 13h32
Árvore interrompeu fluxo de veículo em rua da Vila MargaridaÁrvore interrompeu fluxo de veículo em rua da Vila Margarida   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Não demorou muito para Campo Grande virar do avesso com o temporal que cai desde as primeiras horas desta quarta-feira, dia 5 de novembro. A mudança repentina pegou muita gente de surpresa em razão da previsão meteorológica.

O caos na cidade começou em razão das fortes rajadas de vento que chegou em diversos pontos da cidade, principalmente nas Moreninhas, onde a porta de vidro de um apartamento balançava com a força do vento. No Caiobá, telhados de casas foram danificados.

Por outro lado, galhos de árvores já ficaram espalhados por diversas ruas, mas não apenas isso, o pedaço de uma árvore caiu sobre um veículo, um Jeep Renegade, na Avenida Mato Grosso, próximo ao centro da cidade, fechando uma das pistas.

Em outro ponto, na Vila Margarida, a queda da árvore bloqueou a rua Ismael Silva, em frente a um condomínio. Os moradores não conseguem ter acesso ao local devido a queda da árvore.

Já a cidade está sob alerta de mais tempestade para as próximas horas, que pode acarretar em alagamentos, algo recorrente com a intensidade das chuvas.

Além disso, o JD1 soube que o portão do prédio da Secretaria da Mulher, na rua 15 de Novembro, acabou danificado com a força do vento e também da chuva.

 

