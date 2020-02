Vídeo - Chuva alaga diversos pontos na capital

Os moradores da comunidade do Mandela tiveram suas residências alagadas no final da tarde desta quinta-feira (20) por conta das fortes chuvas que atingiram diversos pontos da cidade de Campo Grande.

Em contato com Greiciele Naiara Argilar Ferreira, 25 anos, vários vizinhos estão com casas alagadas. “Eu moro aqui na comunidade do Mandela e a todo o momento as pessoas estão enviando vídeos e fotos com suas residências alagadas.”

Naiara, que mora no Mandela com seus três filhos, disse que a comunidade tem aproximadamente 150 famílias. “Aqui moram 450 pessoas, com 180 crianças. É muito preocupante a nossa situação porque aqui é uma área de risco e não sabemos o que fazer”, disse.

Chuvas em Campo Grande

Pontos considerados críticos em dias de chuvas fortes, como a de hoje, voltaram a alagar e deixar o trânsito parado e pessoas ilhadas. Exemplo, a avenida Ernesto Geisel, com a Rachid Neder ficou intransitável.

O córrego Prosa transbordou e a água invadiu a avenida Ricardo Brandão, deixando o trânsito lento e alguns pontos também intransitáveis. A avenida Cônsul Assaf Trad quase em frente ao terminal Nova Bahia também ficou alagada. Quem seguia no sentido Centro/Shopping Bosque dos Ipês teve que esperar a água baixar ou optar por outro caminho.

Deixe seu Comentário

Leia Também