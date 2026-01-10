Vídeo com críticas à Santa Casa vira caso de polícia em Campo Grande

A presidente da Santa Casa de Campo Grande, Alir Terra, registrou boletim de ocorrência após a divulgação de um vídeo nas redes sociais com críticas e acusações à gestão da instituição, em meio à paralisação de funcionários por atraso salarial na última sexta-feira (10).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado neste sábado (10), a presidente da Santa Casa relatou que tomou conhecimento de um vídeo publicado no Instagram por um homem que se apresenta como advogado e contador. Nas imagens, gravadas em frente ao hospital, ele faz acusações públicas relacionadas à administração da unidade e à conduta da dirigente, sem apresentar documentos ou provas que sustentem as declarações.

Ainda conforme o registro, a dirigente afirma que a Santa Casa enfrenta, de fato, uma grave crise financeira, situação que é pública e vem sendo tratada com os órgãos competentes, inclusive com mediação do Ministério Público. Segundo ela, há uma ação judicial em andamento e medidas já adotadas para tentar equilibrar as contas da instituição. O boletim também esclarece que o atraso salarial registrado nesta semana foi de um dia e ocorreu por dificuldades operacionais do município, não por má gestão ou irregularidade.

Ela afirma que as declarações divulgadas nas redes sociais ultrapassam o direito à crítica, atingem sua honra pessoal e profissional e a imagem institucional da Santa Casa.

Diante da repercussão, a presidente manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor das publicações e informou possuir materiais que podem ser usados como prova. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol, com enquadramento legal que prevê aumento de pena quando a suposta ofensa é cometida na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, como as redes sociais.

