Menu
Menu Busca sábado, 10 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cidade

Vídeo com críticas à Santa Casa vira caso de polícia em Campo Grande

A presidente do hospital registrou ocorrência após divulgação nas redes sociais

10 janeiro 2026 - 14h32Sarah Chaves
Hospital Santa Casa - Campo Grande - Hospital Santa Casa - Campo Grande -   (Foto: Alvaro Pereira Mateus / Google)

A presidente da Santa Casa de Campo Grande, Alir Terra, registrou boletim de ocorrência após a divulgação de um vídeo nas redes sociais com críticas e acusações à gestão da instituição, em meio à paralisação de funcionários por atraso salarial na última sexta-feira (10).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado neste sábado (10), a presidente da Santa Casa relatou que tomou conhecimento de um vídeo publicado no Instagram por um homem que se apresenta como advogado e contador. Nas imagens, gravadas em frente ao hospital, ele faz acusações públicas relacionadas à administração da unidade e à conduta da dirigente, sem apresentar documentos ou provas que sustentem as declarações.

Ainda conforme o registro, a dirigente afirma que a Santa Casa enfrenta, de fato, uma grave crise financeira, situação que é pública e vem sendo tratada com os órgãos competentes, inclusive com mediação do Ministério Público. Segundo ela, há uma ação judicial em andamento e medidas já adotadas para tentar equilibrar as contas da instituição. O boletim também esclarece que o atraso salarial registrado nesta semana foi de um dia e ocorreu por dificuldades operacionais do município, não por má gestão ou irregularidade.

Ela afirma que as declarações divulgadas nas redes sociais ultrapassam o direito à crítica, atingem sua honra pessoal e profissional e a imagem institucional da Santa Casa.

Diante da repercussão, a presidente manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor das publicações e informou possuir materiais que podem ser usados como prova. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol, com enquadramento legal que prevê aumento de pena quando a suposta ofensa é cometida na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, como as redes sociais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Navega MS/Flávio Dias
Cidade
Carreta tomba e espalha carga de eucalipto na BR-060
Central de matrículas
Cidade
Matrículas da Reme alcançam 40% das vagas nos dois primeiros dias
Foto: Freepik
Cidade
Casal de idosos chega a UPA em situação de abandono em Campo Grande
Conselho Osmar Jeronymo
Cidade
Pagamento da primeira parcela do IPTU 2026 é prorrogado
Interdições acontecem de hoje até domingo
Cidade
Confira as interdições de trânsito em Campo Grande neste fim de semana
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Juiz manda prefeitura explicar aumento do IPTU em Campo Grande em 72 horas
Com a retirada da sinalização de interdição, o tráfego na região voltou à normalidade
Cidade
Avenida Rachid Neder tem trânsito totalmente liberado após reparos
Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas
Cidade
Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Justiça
Justiça não vê urgência e mantém advogados comissionados atuando na Agetran
Ônibus da Justiça -
Justiça
Casar ou separar: casamento e divórcio são as principais demandas da Justiça Itinerante

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande