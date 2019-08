Vídeo - Eduardo Costa cita Campo Grande como modelo para o Brasil

Em suas redes sociais, através de um vídeo, o cantor sertanejo Eduardo Costa elogia Campo Grande e diz que cidade é organizada, limpa e que todos os motoristas campo-grandenses são educados no trânsito. Os elogios a cidade Morena foi feito depois que o artista se apresentou na 52º Expoaqui em Aquidauana no último sábado (17).

Eduardo passou pela cidade na madrugada de sábado para domingo e não economizou elogios ao município. “Estou aqui em Campo Grande, a nossa capital Morena, a capital de Mato Grosso do Sul. Estou impressionado com a beleza e com o cuidado que a população tem com a cidade”, elogiou.

“Que educação, que coisa impressionante, você não vê um lixo na rua, isso tem que ser exemplo, temos que levar esse exemplo para dentro da casa da gente, Campo Grande é uma referência. Com todo o respeito às outras capitais, não existe uma capital mais organizada, arrumada, limpa igual Campo Grande”, acrescentou.

Em seu vídeo o artista ressalta que por onde passou ele não percebeu pichações pelo centro da cidade. “Aqui é tudo organizado, as pessoas se comportam bem no trânsito, as pessoas daqui tem prazer em nos receber. Parabéns aos sul-mato-grossenses, em minha opinião, Campo Grande é uma capital modelo para o Brasil”, finalizou.

Vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também