VÍDEO: Em poucos minutos, Campo Grande volta a ficar debaixo d'água com temporal

Campo Grande mal se recuperou da intensa chuva da noite de quarta-feira, dia 12, e logo na tarde desta quinta-feira, dia 13, um novo temporal desabou sobre a cidade, algo que estava previsto pela meteorologia, que alertava sobre os riscos de novos temporais.
Em poucos minutos, as principais vias da cidade estavam completamente alagadas, prejudicando o trânsito e deixando diversos carros ilhados. O nível da água também alcançava a porta dos veículos.
Ainda não há precisão de quantos milímetros choveu nesse intervalo de tempo do final da manhã e começo da tarde, mas foi suficiente para deixar Campo Grande de cabeça para baixo mais uma vez.
A reportagem recebeu inúmeros vídeos que mostram o caos que a cidade ficou. No Jardim Seminário, as ruas ficaram completamente alagadas, assim como a Avenida Rachid Neder voltou a ficar em situação crítica.
Já pela região sul da cidade, até uma passageira de um carro por aplicativo, sentiu na pele a situação da chuva, após a água entrar no veículo na Avenida Gunter Hans. Próximo dali, pessoas tiveram dificuldades para passar pela Avenida Ernesto Geisel com Raquel de Queiroz, no Aero Rancho.
Ainda pelos lados do Aero Rancho, a situação ficou bastante delicada, pois um veículo ficou em risco, pois ficou ilhado.
Pelo lado oeste da cidade, a Avenida Capibaripe, via de acesso para o Aeroporto Internacional de Campo Grande, próximo à Avenida Duque de Caxias, ficou totalmente alagada e motoristas precisaram encontrar outra rota, pois a água formou um verdadeiro rio.
Em vários outros pontos a cidade permanece sob chuva. O alerta de tempestade ainda permanece vigente, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu o comunicado pela manhã, reforçando a possibilidade de mais chuva nesta quinta-feira.
Reportar Erro