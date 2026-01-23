Menu
Vídeo: Gerente da Energisa alerta para cuidado redobrado com instalações no Carnaval

A falta de regularização pode transformar festa em risco para foliões e comerciantes

23 janeiro 2026 - 10h38Sarah Chaves

Com a proximidade do Carnaval, a movimentação aumenta não só nos blocos e nos ensaios, mas também entre comerciantes e organizadores de eventos que veem na festa uma chance de reforçar a renda. Em meio à correria por som, iluminação, comida e bebida, um detalhe técnico pode fazer toda a diferença para que a folia termine bem é a segurança da rede elétrica.

Em locais que não contam com estrutura adequada, a ligação provisória de energia precisa ser solicitada com antecedência mínima de cinco dias úteis à Energisa MS.

O pedido é feito presencialmente em uma agência da concessionária e exige documentos básicos do responsável, informações técnicas do evento, lista dos equipamentos com suas potências e o período de uso da energia. Com esses dados, a empresa calcula o consumo, emite o boleto e, após o pagamento, autoriza a ligação.

O alerta é direto: improvisos podem transformar festa em risco. Segundo a Energisa, ligações clandestinas sobrecarregam a rede, provocam quedas de energia e aumentam a chance de choques e incêndios. “Nosso foco é garantir fornecimento seguro e adequado. As ligações irregulares colocam em perigo quem faz e quem está por perto”, afirma Helier Fioravante, gerente de operação da concessionária.

Além da regularização da energia, cuidados simples ajudam a evitar acidentes durante os dias de folia.

- Blocos e trios elétricos devem manter distância mínima de dois metros da rede elétrica.

 - Objetos como serpentinas metálicas, jatos de espuma, água e fogos de artifício não devem ser lançados em direção aos fios.

 - Também é proibido decorar postes ou estruturas da rede.

 - Ligar vários aparelhos no mesmo ponto, mesmo com extensões ou benjamins, pode causar curtos-circuitos.

 - Equipamentos de alto consumo, como freezers e geladeiras, devem ser conectados individualmente.

 - Manter fios e aparelhos longe de áreas molhadas é essencial para garantir que a alegria do Carnaval não seja interrompida por acidentes.

