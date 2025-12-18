VÍDEO: Greve pode ser encerrada hoje com parte dos ônibus retornando às ruas de Campo Grande

A greve dos motoristas do transporte coletivo de Campo Grande deve ser encerrada nesta quinta-feira, dia 18, com o adiantamento do repasse feito pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Demétrio Freitas, presidente do STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande), informou logo após reunião com o vereador Papy, que caso o dinheiro seja depositado na conta, parte dos ônibus retornam para às ruas da cidade.

Além disso, declarou que ele vai conversar com o Consórcio Guaicurus e que, com o depósito realizado, todos os trabalhadores retornam ao expediente normal na sexta-feira, dia 19.

"Vou exigir o pagamento [do Consórcio Guaicurus], pelo que o Papy falou, o dinheiro vai sair hoje e vão voltar hoje. [Dinheiro] entrando na conta do Consórcio, o dinheiro é distribuído na conta dos trabalhadores. Então não vejo problema nenhum, vai voltar porque tem a garantia do pagamento".

A reivindicação para o retorno dos trabalhos era que fosse pago o restante dos 50% do salário de novembro, junto com a segunda parcela do 13º e o vale, que são no mesmo dia.

Repasse - Durante encontro com a imprensa, o governador Eduardo Riedel afirmou que o Governo do Estado está disposto a antecipar o repasse de recursos à Prefeitura de Campo Grande para ajudar a destravar o pagamento devido ao Consórcio Guaicurus, em meio à greve dos motoristas do transporte coletivo.

Segundo ele, a medida depende apenas da formalização do pedido por parte do município, o que permitiria antecipar parcelas previstas no convênio entre Estado e prefeitura.

