Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

VÍDEO: Greve pode ser encerrada hoje com parte dos ônibus retornando às ruas de Campo Grande

A tendência é que toda a frota e todos os trabalhadores retornem aos trabalhos na sexta-feira, dia 19

18 dezembro 2025 - 10h11Luiz Vinicius e Sarah Chaves    atualizado em 18/12/2025 às 10h28
Demétrio Freitas deu a informação que parte dos ônibus retornam hojeDemétrio Freitas deu a informação que parte dos ônibus retornam hoje   (Sarah Chaves)

A greve dos motoristas do transporte coletivo de Campo Grande deve ser encerrada nesta quinta-feira, dia 18, com o adiantamento do repasse feito pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

Demétrio Freitas, presidente do STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande), informou logo após reunião com o vereador Papy, que caso o dinheiro seja depositado na conta, parte dos ônibus retornam para às ruas da cidade.

Além disso, declarou que ele vai conversar com o Consórcio Guaicurus e que, com o depósito realizado, todos os trabalhadores retornam ao expediente normal na sexta-feira, dia 19.

"Vou exigir o pagamento [do Consórcio Guaicurus], pelo que o Papy falou, o dinheiro vai sair hoje e vão voltar hoje. [Dinheiro] entrando na conta do Consórcio, o dinheiro é distribuído na conta dos trabalhadores. Então não vejo problema nenhum, vai voltar porque tem a garantia do pagamento".

A reivindicação para o retorno dos trabalhos era que fosse pago o restante dos 50% do salário de novembro, junto com a segunda parcela do 13º e o vale, que são no mesmo dia.

Repasse - Durante encontro com a imprensa, o governador Eduardo Riedel afirmou que o Governo do Estado está disposto a antecipar o repasse de recursos à Prefeitura de Campo Grande para ajudar a destravar o pagamento devido ao Consórcio Guaicurus, em meio à greve dos motoristas do transporte coletivo.

Segundo ele, a medida depende apenas da formalização do pedido por parte do município, o que permitiria antecipar parcelas previstas no convênio entre Estado e prefeitura.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motoristas devem redobrar a atenção e, sempre que possível, utilizar rotas alternativas
Cidade
Com interdições até o dia 22, Agetran orienta motoristas sobre mudanças no trânsito
Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Mundo Bita
Cidade
Mundo Bita marca a reta final da programação de Natal no Bosque dos Ipês
MIS passará por revitalização
Cidade
Museu da Imagem e do Som fecha por um mês para revitalização e melhorias
Governador Eduardo Riedel e Adriane Lopes conversaram na noite de ontem (17)
Cidade
Vídeo: Estado avalia adiantar repasse à prefeitura para aliviar crise no transporte coletivo
Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel evita antecipar debate eleitoral e fala em foco na gestão
Greve dos motoristas continua em meio a expectativa de intervenção no Consórcio Guaicurus
Cidade
Greve dos motoristas continua em meio a expectativa de intervenção no Consórcio Guaicurus
Centro de Campo Grande
Cidade
Comerciantes reclamam de falta de organização e diálogo da prefeitura no Natal do Centro
A seleção ocorreu de forma pública no dia 13 de dezembro
Cidade
Divulgada lista para 96 apartamentos do Condomínio Residencial Jorge Amado
Fachada do Procon
Cidade
Procon-MS e Energisa fazem mutirão com até 98% de descontos para quitar dívidas

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul