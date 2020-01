Vídeo – Imagens fortes – Com a face deformada, cão recebe ajuda para tratamento

Os donos de uma conveniência, Rinaldo Mendes Silva, e a sua esposa, Rosângela Cordeiro, se deparam com uma cena triste na manhã de sábado (11) no Jardim Aeroporto em Aquidauana – a 124 km de Campo Grande. Quando eles abriram o comércio, um cachorro entrou no local como se estivesse pedindo ajuda, conforme as imagens, o animal estava com a cara deformada devido a ação de bernes.

Rinaldo e Rosângela trataram do bichinho e o batizaram de Valente, além de passarem remédio no cão, o casal pediu ajuda a amigos. Sabendo da situação, a empresária Cristiane Maia, entrou em contato com a veterinária do Abrigo dos Bichos, Rosemeire Sales Ribeiro, que também se prontificou a ajudar o cachorro. “Todos estão se unindo para comprar medicamento para o Valente. É uma barbaridade deixar isso acontecer”, protestou Cristiane.

As imagens do vídeo, que são fortíssimas, mostram que o animal já estava com a parte direita da face tomada pela berne, que é causada pelas larvas das moscas varejeiras. Ela se desenvolve no tecido subcutâneo, ou seja em baixo da pele, sendo comum em animais que vivem em ambientes rurais que estão em contato com as moscas e insetos.

Apesar das fortes imagens, Valente está bem e comendo muito, segundo seus cuidadores.

