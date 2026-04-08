Vídeo: Incêndio atinge casa e deixa um homem queimado na Capital

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (8), na esquina das ruas Independente e Marjorie, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Um homem ficou queimado e recebeu atendimento no local.
Ainda não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre o estado de saúde da vítima. O acesso ao local onde ele estava foi feito pela parede de outro cômodo que precisou ser quebrada. Equipes seguem na área para controlar as chamas e avaliar a situação.
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