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Vídeo: Incêndio atinge casa e deixa um homem queimado na Capital

Ocorrência foi registrada no bairro Aero Rancho

08 abril 2026 - 11h22Sarah Chaves    atualizado em 08/04/2026 às 11h32
Foto: Divulgação/CBMMSFoto: Divulgação/CBMMS  

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (8), na esquina das ruas Independente e Marjorie, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Um homem ficou queimado e recebeu atendimento no local.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre o estado de saúde da vítima. O acesso ao local onde ele estava foi feito pela parede de outro cômodo que precisou ser quebrada. Equipes seguem na área para controlar as chamas e avaliar a situação.

 

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