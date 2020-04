Vídeo – Curto-circuito causou incêndio em comércio no Aero Rancho

Um comércio de refrigeração foi totalmente destruído após um incêndio, nesta quarta-feira (23), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Segundo o corpo de Bombeiros, foram utilizadas sete viaturas para conter as chamas.

A dona de casa Márcia Moreira de Alencar, que passava pelo local, gravou o momento em que o fogo teve início e tomou conta do estabelecimento. A moradora relatou a reportagem do JD1 Notícias que a fumaça preta provocada pelas chamas chamou a atenção de diversos curiosos.

De acordo com os bombeiros, no momento do incêndio estava um homem trabalhando. O comerciante explicou que o fogo pode ter iniciado devido a um curto-circuito em uma lixadeira elétrica que ele usava. Apesar da gravidade, ele não teve ferimentos.

Ainda conforme os bombeiros, o início do trabalho teve início ao 12h40 e terminou às 14h16. Foram utilizados 20 mil litros de água para conter as chamas.

