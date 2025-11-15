Vídeo: Jiboia cruza o Parque dos Poderes com 'escolta' do Detran-MS

Como é costumeiro o encontro com a fauna na região do Parque dos Poderes, na tarde deste sábado (15), um a serpente Jiboia foi vista atravessando tranquilamente a via, enquanto era 'escoltada' por uma viatura do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), e registrada por "paparazzis".

O Parque dos Poderes é conhecido por ser área de trânsito de animais silvestres que são vistos diariamente por servidores ou quem frequenta o local. Além de serpentes, também é comum o avistamento de quatis, lagartos, espécies de primatas, capivaras e aves nativas, como araras e tuiuiús.

Vale lembrar que os visitantes devem sempre ter atenção ao passar pelo local, pois atropelar um animal silvestre e não prestar socorro é considerado crime de maus-tratos, conforme a Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98. A pena pode incluir detenção de três meses a um ano e multa, com agravantes se o animal morrer.

Your browser does not support HTML5 video.

