Vídeo: Leitor flagra cães em gaiola expostos ao sol em Campo Grande

Situação foi registrada nesta segunda-feira e pode configurar maus-tratos

09 fevereiro 2026 - 11h52Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

Dois cachorros foram flagrados nesta segunda-feira (9) sendo transportados dentro de uma gaiola, expostos ao sol. A cena foi vista na região do bairro São Francisco, nas proximidades da Rua Pernambuco em Campo Grande.

A situação foi registrada por um leitor, que enviou a denúncia à reportagem e levantou preocupação sobre possíveis maus-tratos aos animais.

A denúncia será encaminhada aos órgãos competentes para apuração. A orientação é que situações semelhantes sejam comunicadas à Polícia Militar Ambiental ou às autoridades municipais de proteção animal.

No Brasil, maus-tratos a animais é crime e pode resultar em penas severas. Para cães e gatos, a Lei Sansão prevê reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda, com aumento da pena se houver morte do animal. Para outros animais, a punição é detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Maus-tratos incluem abuso, abandono, falta de alimentação e condições inadequadas. 

 

