Uma cena que virou comum nas grandes cidades brasileiras reflete em Campo Grande. Todos os dias são compartilhadas nas redes sociais, imagens de enormes filas, principalmente nos atacados, onde os consumidores querem garantir os produtos com o preço que “cabe no bolso”.

Nas primeiras horas desta terça-feira (24), uma consumidora que preferiu não se identificar desistiu de esperar para ser atendida na unidade do Atacadão, da avenida Duque de Caxias, na capital. “A fila estava muito grande, nem desci do carro, fui para o trabalho”, relatou.

No estabelecimento, foi estabelecida uma medida para evitar aglomeração dentro da unidade. Uma determinada quantia de pessoas é liberada para entrar e fazer suas compras. O resultado, é a espera. A consumidora fez um vídeo do local que mostra a fila aos arredores do estacionamento. Assista:

Na noite de segunda-feira (23), um consumidor registrou a fila na unidade do Atacadão da avenida Coronel Antonino. A cena é a mesma, por volta das 19h30, consumidores aguardando para serem atendidos. O autor do vídeo também preferiu não ser identificado, assista:

A procura nessas unidades desde ontem pode ter sido em decorrência de um carregamento de ácool em gel, que chegou na segunda. De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, são vendidos duas unidades de álcool em gel por cliente.

Deixe seu Comentário

Leia Também