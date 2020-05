Vídeo - Marquinhos reclama de desobediência e dispara: “A consequência é a morte”

A live do prefeito Marquinhos Trad desta segunda-feira (18) foi em tom de desabafo e preocupação em relação aos números de casos de coronavírus. O final de semana foi marcado pela alta de novos casos em Mato Grosso do Sul.

Apesar de Campo Grande manter certo controle em novos casos de coronavírus, o prefeito ressaltou que a atitude de alguns pode custar muito caro. “Vivemos em regras e princípios e a partir do momento que você viola esses princípios, alguma consequência há de vir. Dependendo da quebra do princípio, a consequência pode ser forte, média, leve e outras podem ser letais. Todos os seguimentos que vieram foram atendidos pela prefeitura e conseguimos retomar a atividade econômica gradativamente, mas começamos a ver alguns excessos daqueles que se utilizavam do discurso da falência”, lamentou.

Ao pedir aos presidentes de associações ou sindicatos conversarem com associados para que cumpram as medidas em diversos seguimentos da atividade econômica da cidade, o prefeito destacou a dificuldade de fiscalizar pela falta de agentes públicos. “Não temos número suficiente de funcionários públicos para fazer a fiscalização de pessoas adultas que combinaram que fariam correto. O número de denúncias que estamos recebendo de pessoas adultas e maduras em realizar festas”, relembrou.

O prefeito pediu para que a população “não chute o balde” em relação as medidas. “A consequência disso é a morte”, disparou.

