VÍDEO: Morador se indigna com descarte de sofá por motorista de picape em Campo Grande

Morador, que preferiu não se identificar, ficou indignado com uma situação envolvendo um descarte irregular de um sofá, provocado por um motorista de uma picape.

O caso aconteceu na rua Curimbatá, esquina com Matrinchan, no bairro Lagoa Dourada, em Campo Grande, na última sexta-feira.

A situação foi flagrada por câmeras de segurança que mostraram o momento em que a picape passa pela rua e na esquina do cruzamento, para o veículo e descarta o móvel.

O denunciante relatou que não conseguiu identificar a placa do veículo.

Descarte irregular é crime?

Segundo a Lei Federal nº 9.605/1998, o descarte irregular de lixo em via pública é considerado crime ambiental.

A conduta pode levar a multas, que variam de acordo com a legislação municipal, e até mesmo processos criminais com pena de reclusão, detenção ou multa, dependendo da gravidade e do dano causado ao meio ambiente e à saúde pública.

