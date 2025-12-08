Menu
VÍDEO: Morador se indigna com descarte de sofá por motorista de picape em Campo Grande

O caso aconteceu na rua Curimbatá, esquina com Matrinchan, no bairro Lagoa Dourada

08 dezembro 2025 - 17h12Luiz Vinicius
Sofá foi descartado irregularmente na via públicaSofá foi descartado irregularmente na via pública   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Morador, que preferiu não se identificar, ficou indignado com uma situação envolvendo um descarte irregular de um sofá, provocado por um motorista de uma picape.

O caso aconteceu na rua Curimbatá, esquina com Matrinchan, no bairro Lagoa Dourada, em Campo Grande, na última sexta-feira.

A situação foi flagrada por câmeras de segurança que mostraram o momento em que a picape passa pela rua e na esquina do cruzamento, para o veículo e descarta o móvel.

O denunciante relatou que não conseguiu identificar a placa do veículo.

Veja o vídeo:

 

Descarte irregular é crime?

Segundo a Lei Federal nº 9.605/1998, o descarte irregular de lixo em via pública é considerado crime ambiental.

A conduta pode levar a multas, que variam de acordo com a legislação municipal, e até mesmo processos criminais com pena de reclusão, detenção ou multa, dependendo da gravidade e do dano causado ao meio ambiente e à saúde pública.

