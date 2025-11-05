Menu
VÍDEO: Motorista resgata jiboia que cruzava avenida no Parque dos Poderes

Arino, de 61 anos, quis evitar que o animal fosse atropelado; situação aconteceu durante a chuva na tarde desta quarta-feira

05 novembro 2025 - 16h28Da redação
Jiboia foi devolvida para área fechada da regiãoJiboia foi devolvida para área fechada da região  

O empresário Arino Abrão da Fonseca, de 61 anos, protagonizou uma cena inusitada e comovente no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Enquanto dirigia pela região, ele avistou uma jiboia tentando atravessar a avenida e decidiu parar o carro para salvar o animal de um possível atropelamento.

“Eu vi um rapaz sinalizando, imaginei que fosse um quati, porque tem bastante por ali. Mas, mais à frente, visualizei a cobra atravessando a pista. Aí parei o carro e falei pra minha filha: é uma jiboia”, contou Arino.

Com experiência em trilhas e pedaladas, o empresário sabia exatamente como agir. Ele usou um graveto para imobilizar levemente a cabeça da cobra, evitando machucá-la, e a retirou com cuidado da pista. “Ela tentou se enrolar no meu braço, mas era pequena, então consegui controlar. Depois levei até uma área de mata e a soltei em segurança”, relatou ao JD1.

O momento foi registrado em vídeo pela filha, que acompanhava o resgate. “Como ele já tinha passado por situações parecidas, sabia o que fazer e que não era uma cobra venenosa. Eu comecei a filmar porque sabia que ia ser um registro muito bonito. A gente ama os animais e tenta sempre proteger”, contou.

Acostumado com o contato com a natureza, Arino costuma fazer trilhas e trabalhos voluntários em áreas verdes da cidade. Desta vez, a boa ação rendeu aplausos nas redes sociais e mostrou que empatia também pode salvar vidas.

Confira abaixo o resgate: 

 

