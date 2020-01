Vídeo - Mulher é flagrada roubando calça jeans em loja

Mauro Silva, com informações do JNE

Uma mulher aproveitou a distração das funcionárias de uma loja e furtou uma calças jeans, nesta quinta-feira (9) em Aquidauana.

As imagens do circuito interno de segurança da loja mostram a mulher olhando as roupas, neste momento ela enrola uma calça jeans e coloca dentro de uma sacola. A vendedora disse que a ladra furtou mais de uma peça de roupa.

Ainda conforme as imagens, a mulher sai da loja e vai até a farmácia que tem ao lado do estabelecimento, momento em que a funcionária vai atrás da suspeita e faz a mesma devolver os produtos furtados.

Mesmo sendo surpreendida pela vendedora da loja, a mulher age como se nada tivesse acontecido, devolve tudo e retorna à farmácia.

