TV JD1 - No Comper, já faltam itens nas prateleiras

O jornalista Edinho Neves levou um susto ao ir ao supermercado Comper, no Jardim dos Estados em Campo Grande, e encontrar as prateleiras quase vazias nesta manhã de quarta-feira (18).

Arroz, feijão, macarrão, papel higiênico e outros produtos de consumo no dia a dia já estão começando a faltar nas prateleiras de vários comércios da cidade.

Ao JD1 Edinho falou sobre a preocupação a longo prazo. “E daqui há uma semana? Minha preocupação é com as pessoas que vivem para comer, que trabalham com vendas, que são comissionadas, salão de belezas, vendedores, e se as coisas não voltarem ao normal”?, comentou.

O cenário não é diferente em outros mercados, no Atacadão, por exemplo, a corretora Mariana Araujo, de 32 anos, levou um susto ao não encontrar nenhum pacote de papel higiênico nas prateleiras. “Pessoal tem que pensar em outras pessoas, tem que ter calma nessa hora, compre a cada 15 dias, ai volta se precisar, empatia”, finalizou.

