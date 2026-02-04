Menu
VÍDEO: Onça-pintada passeia por quintal de pousada no Pantanal de MS

Flagra foi registrado por pessoas que moram no Refúgio da Ilha

04 fevereiro 2026 - 18h11Luiz Vinicius
Onça-pintada fez rápida aparição no quintal Onça-pintada fez rápida aparição no quintal   (Reprodução/Tiktok/@vilasita_b)

Uma onça-pintada foi flagrada passeando tranquilamente durante a noite no quintal de uma casa próximo à pousada Refúgio da Ilha, na região de Miranda, no Pantanal sul-mato-grossense.

A cena foi divulgada nas redes sociais nos últimos dias e viralizou com a chamada "pov: você mora no Pantanal e consegue ver onça-pintada da varanda da sua casa".

Muitas pessoas ficaram encantadas e surpresas com a coragem da descida da pessoa que filmou para tentar se aproximar da onça-pintada.

Pousada - Situada numa ilha formada por dois braços de rio, a Pousada Refúgio da Ilha está à beira das águas cristalinas do Rio Salobra, no Delta do Rio Salobra – encravado entre o norte da Serra da Bodoquena e o Pantanal do Miranda.

No site oficial da pousada, a descrição aponta para um turismo "sustentável, com um número limitado de visitantes, e assim proporcionando mais privacidade, segurança nos passeios e qualidade no atendimento".

 

