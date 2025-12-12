Menu
VÍDEO: Palco para o show do 'Natal dos Sonhos' gera indignação no Centro de Campo Grande

Muitos criticaram a atitude da prefeita Adriane Lopes de tirar a festividade da Vila Morena, conhecida como Cidade do Natal

12 dezembro 2025 - 15h24Brenda Assis
O palco foi montado nesta sexta-feiraO palco foi montado nesta sexta-feira   (Reprodução/Glédson Damacena)

A época de maior venda do comércio de Campo Grande pode estar sendo atrapalhada pelo Natal dos Sonhos, organizado pela prefeitura no Centro da Capital em 2025. Hoje (12), a Rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua 15 de Novembro, foi fechada para montagem do palco, que irá receber o show do grupo Diante do Trono.

No entanto, a situação pode estar atrapalhando os comerciantes, já que a passagem de veículos foi interrompida e tem causado transtornos desde as primeiras horas da manhã. Nas redes sociais, alguns moradores mostraram a indignação pelo ocorrido.

“O comércio do centro espera o ano inteiro pelo movimento de fim de ano, e justamente nesse período você instala um palco no meio da principal rua varejista da cidade, bloqueando o trânsito e criando mais um obstáculo para que os clientes venham ao centro. Parabéns prefeita Adriane Lopes”, publicou o empresário e produtor de eventos Glédson Damacena.

Nos comentários, várias pessoas se posicionaram contra a atitude de colocar o Natal dos Sonhos no centro. “Essa ideia de colocar a “cidade do Natal” no centro foi a pior de todas. NÃO TEM ESPAÇOOOOOO nas ruassssss meu pai amado! [SIC]”.

“Absurdo, o trânsito tá um caos, o comercio do centro pedindo socorro e essa mulher faz isso. Não existe planejamento nessa gestão!”, comentou outra. “Olha dinheiro para paga show tem e as outras coisa que realmente importa a prefeita não tá nem aí”, afirmou outra usuária.

Até 2024, as festividades foram realizadas na Vila Morena, conhecida como Cidade do Natal, onde se concentravam os shows, barracas e outros detalhes que encantaa a criançada e toda família.

A reportagem procurou a CDL (Câmara dos Dirigentes e Lojistas) e a Prefeitura de Campo Grande para falar sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria não teve resposta. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

 

